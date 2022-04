L’école communale de Fallais recherche deux enseignants

Depuis quelque temps, la Région wallonne permet aux établissements scolaires de proposer aux élèves qui se trouvent en décrochage scolaire et en difficulté des cours de rattrapage: les "heures Covid", pour apporter un soutien pédagogique et/ou éducatif ciblé et renforcé aux élèves. "Comme depuis le début de la pandémie, on est prévenu en dernière minute. Ici, on a été prévenu tard que les heures Covid étaient prolongées , informe Gwendoline Soleil, la directrice de l’école de Fallais. Du coup, entre-temps, l’intérimaire avec qui nous travaillions a trouvé d’autres opportunités. C’est pourquoi on en cherche un nouveau pour assurer ce travail."