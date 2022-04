Braives et Héron, les seules Communes en province de Liège aux Horecadays

Les Horecadays? "Au tout début, ce sont des ADL (NDLR Agence de développement local) qui ont lancé le concept , explique Laurence Lecoq, de l’ADL braivoise. C’était il y a dix ans. Ce sont les ADL de Sainte-Ode, Tenneville, Bertogne et Bastogne qui avaient lancé l’idée." Durant tout un long week-end, les établissements horeca (autant les hôtels, restaurants, cafés que les snacks ou encore friteries) participant à l’événement proposent une offre originale à leurs clients. De quoi autant toucher les clients habituels, du cru, que les touristes d’un soir. Rien de tel pour les attirer et, pourquoi pas, les convaincre de revenir une nouvelle fois. "Ça a tellement bien fonctionné que la Province de Luxembourg a repris l’organisation" , poursuit Laurence Lecoq. Pour cependant l’abandonner en 2017. Et cette année, plusieurs ADL ont décidé de reprendre l’organisation des Horecadays mais en l’élargissant à toute la Wallonie. En province de Liège, deux ADL ont répondu présentes: celle de Braives et celle de Héron, qui ont tenté de mobiliser leurs restaurateurs, cafetiers et autres représentants de l’horeca. "C’était l’occasion , explique Laurence Lecoq. On a contacté tous les établissements de notre territoire. Une grosse dizaine d’établissements en tout." Trois ont répondu: La Goutte, La Guinguette de la gare et Au Chardon. "En province de Luxembourg, ça a bien pris. Nous, ça démarre, c’est le début. Cela fera peut-être des émulations l’année prochaine."

Et sur Héron? "On a contacté nos établissements horeca: un restaurant, trois traiteurs et deux friteries , explique Raphaël Villafrate, de l’ADL héronnaise. Deux ont répondu à l’appel, ce n’est déjà pas si mal pour une première." La Table du Moulin de Ferrières et Sianta Square ont été emballés. Certains ne voyaient pas trop l’intérêt d’une telle publicité car ils ont déjà leur clientèle. "C’est l’occasion aussi de répondre à cette dynamique et ça montre aussi que les ADL peuvent travailler ensemble."

Le principe? Les établissements qui participent offriront un cadeau à leurs clients. Un prix attractif, un menu enfant offert pour deux adultes, une bouteille de vin, un menu qui met en avant les produits locaux, une animation originale…: tout est possible. En échange, les ADL offrent aux établissements une campagne promotionnelle gratuite, déjà via le site web www.horecadays.be Et qui sait, l’an prochain, ils seront peut-être plus nombreux à participer.