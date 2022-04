BRAIVES | Des débuts en mode mineur pour ce premier stage collectif

La raison? " Les quatre ASBL se sont rendu compte que c’est un public que l’on arrivait difficilement à toucher. C’est un peu moins le cas pour la Maison des Jeunes mais cela reste souvent les mêmes qui viennent" , explique Emmanuelle Dethier, coordinatrice pédagogique au Village du Saule.

Durant cette première semaine des vacances de Pâques, le stage, baptisé "Braives Express", proposait des activités variées comme du tir à l’arc, un atelier théâtre, un atelier de récupération, de la vannerie ou encore du graff. "Chaque jour est animé par une des ASBL, ce qui donne l’occasion aux jeunes de découvrir les différentes structures qu’ils ne connaissent pas toujours." Le dernier jour, le vendredi, une balade de 11 km à vélo venait clôturer cette semaine de stage. "Elle se fait sur le RAVeL qui relie, en fait, les quatre ASBL. L’idée était de faire découvrir aux jeunes ce moyen de déplacement. Car en milieu rural, ils dépendent beaucoup de leurs parents. Et ils ne sont pas toujours au courant des différents moyens qui leur sont offerts en termes de mobilité."

Seulement voilà, le stage n’a pas vraiment rencontré le succès escompté. Mercredi dernier, pour l’atelier de récupération et la vannerie, il n’était que deux. Et à peine trois pour l’atelier graff du lendemain. "Ce n’est clairement pas encore gagné. Mais on ne veut pas abandonner. Pour le stage de pêche, au départ, c’était plutôt frileux. Et aujourd’hui, on doit refuser du monde. Donc on se dit que ça va peut-être venir petit à petit et que les jeunes qui viennent en parleront à leurs amis."

Et même s’il n’était que deux mercredi, Aimeric (15 ans) et Maël (12ans) étaient, en tout cas, à l’œuvre pour la construction d’une haie en saule. "Elle permet de délimiter le terrain mais aussi de sécuriser les enfants qui jouent" , souligne la coordinatrice pédagogique.