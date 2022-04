Une nouvelle école alternative en septembre

Concrètement, les journées seront scindées en deux. "La matinée sera studieuse, poursuit Chantal Collins. Les élèves auront notamment cours de math et de français." Les après-midi seront en revanche complètement différents. "Nous irons beaucoup dehors. On mettra en place des activités communes à tout le groupe. Les enfants feront par exemple du yoga, des activités avec des poneys ou encore du jardinage."

« On suivra le plan imposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles »

L’école aura aussi pour but de rendre les enfants autonomes. « On préfère qu’ils apprennent en faisant des essais et des erreurs. Leurs apprentissages seront ainsi acquis à vie. » Mais ce n’est pas pour autant que Chantal Collins compte se détacher de l’enseignement officiel. « On suivra le plan imposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les enfants passeront les différentes épreuves certificatives. »

L’école accueillera dans un premier temps entre 10 et 18 élèves allant de l’accueil à la 6e primaire. " Mais à terme, d’ici un ou deux ans, on accueillera également six élèves de secondaire. Ils auront l’occasion de découvrir des métiers, notamment grâce à des stages ou des visites d’entreprises. »

Née sur les cendres de la Maison des héros

La création de L’école de nos enfants extraordinaires est une idée du mari de Chantal Collins. "Notre fille était à l’école alternative La Maison des héros (NDLR: située à Vinalmont). Quand on a appris que l’école allait fermer, on a décidé d’en créer une nouvelle. On ne voulait pas que nos enfants retournent dans une école “normale”." Le projet est donc aujourd’hui sur les rails et semble bien parti. Reste plus qu’à trouver un local. "On en recherche activement un et des visites sont bientôt prévues."