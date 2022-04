Ancrer davantage le château au sein du village et de la commune

Depuis l’année dernière, le château de Fallais ouvre un nouveau chapitre de son histoire. La famille de Marneffe, propriétaire des lieux, souhaite en effet l’ouvrir davantage au public."Il reste une résidence privée qui ne se visite pas,précise Daphné de Marneffe.Mais l’objectif est aussi de réancrer le château dans le paysage et le tissu associatif local: le village, la commune, le parc naturel Burdinale-Mehaigne."Journées du patrimoine, week-end médiéval, concerts, chasse aux œufs… Tout au long de l’année, la famille compte mettre sur pied des événements pour faire (re)vivre le lieu.

"On veut permettre aux riverains de se réapproprier ce lieu,poursuit Daphné de Marneffe.Par exemple, en collaboration avec le Parc Naturel, nous voulons concilier les activités humaines et une vision durable de la nature. Le but est d’aménager le parc en trouvant l’équilibre entre le point de vue paysager, les possibilités de promenade, l’exploitation des terres par les fermiers et la préservation de zones naturelles en rendant le parc accessible, en y recréant des vues sur le château…"

À plus long terme, le château pourrait accueillir une activité davantage commerciale sous forme d’un gîte, d’un établissement horeca, de salles de séminaires dans l’aile avant.