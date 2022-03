Braives: un accompagnement optimal des réfugiés

Le bourgmestre braivois est très satisfait de l’évolution des choses."Il n’y a pas d’inquiétude pour la capacité d’hébergement aujourd’hui. Et pour l’accompagnement, c’est le CPAS, par sa directrice, Evelyne Lambié, qui coordonne l’accueil."

Pol Guillaume, tout comme l’échevine de l’Enseignement, Cécile Bataille suit le problème de près. " Il est important d’être très présent pour l’accompagnement des personnes administrativement. Il faut qu’elles soient le plus vite possible en ordre de mutuelle et d’allocations familiales. La majorités sont des femmes et des enfants. Il faut les remettre le plus vite possible sur la voie de l’école. Ils fréquenteront l’école la plus proche de leur domicile. Il faut aussi une intégration par la langue et que les personnes retrouvent au plus vite une autonomie. Le monde associatif se manifeste également."

Marc Focroule (BAse) salue la solidarité de tous. Il est revenu sur une proposition de son groupe. Il propose d’ouvrir aux réfugiés le gîte du village du Saule à Hosdent."L’accueil sera peut-être de longue durée. Gérer, c’est aussi se préparer et prévoir,dit-il.Le gîte serait occupé moyennant une compensation financière. Et l’accueil public sera à un moment imposé par la Région wallonne."Pour Pol Guillaume, " une telle capacité d’accueil ne veut pas dire capacité de suivi. Il faut réfléchir et laisser le temps au temps. Il faut privilégier le privé d’abord."