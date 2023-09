Les travaux de la rue Hasselbrouk à Berloz seront terminés fin d’année

Comme on l’avait prédit en avril dernier, la deuxième phase des travaux de la rue Hasselbrouck, à Berloz, continue son avancée sans rencontrer de problèmes. "Nous avons terminé l’installation de l’égout principal et nous allons pouvoir débuter les autres travaux. Nous allons maintenant commencer les aménagements de trottoirs et de voirie. Des places de parking et des espaces verts vont également être créés", rappelle Béatrice Moureau, bourgmestre de Berloz. La première phase avait rencontré quelques difficultés, notamment dues à un sol instable avec des risques d’effondrements de certaines maisons anciennes, sans fondations.