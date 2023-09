Renaud Rutten en spectacle à l’IPES de Huy, pour la bonne cause

L’artiste y présentera son tout nouveau spectacle. Pour l’occasion, le Kiwanis espère que la salle sera remplie. "C’est une véritable salle de spectacle, on peut y accueillir jusqu’à 500 personnes", commente Dominique Swerts. Les spectateurs auront aussi la possibilité de manger une assiette de charcuterie ou de poisson avant la représentation, une recette qui avait marché au printemps avec Pierre Theunis: "On recommence l’expérience. L’objectif, c’est que les gens passent un bon moment et que nous puissions sortir un bénéfice pour les enfants, sachant que les Kiwaniens sont tous bénévoles", ajoute le secrétaire du Kiwanis club de Huy. Sur la trentaine de membres du club hutois, les deux tiers, environ, seront présents.

Comme toutes les organisations du Kiwanis, les bénéfices seront reversés à d’autres associations œuvrant au bonheur des enfants. Outre les associations habituelles, une nouvelle a fait son apparition: Le Foyer de l’aubépine, située à Havelange. Elle a reçu le soutien du club afin de permettre à certains de ses encadrants de se former. Les enfants qu’elle aide ont par ailleurs tous reçu, à l’occasion de la rentrée scolaire, une nouvelle paire de chaussures qu’ils ont pu choisir dans un magasin: "Cela peut paraître un détail, mais quand un enfant rentre à l’école et qu’il se retrouve avec de vieilles chaussures en mauvais état et qu’il voit les autres avec des neuves, ça ne fait pas plaisir."

Réservations au 0497/57 33 86