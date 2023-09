L’espace multisport de Berloz, en cours de rénovation, sera terminé pour la fin de ce mois de septembre

Si le dossier a tardé à se concrétiser, c’est entre autres parce qu’il est subsidié: "Qui dit subsides, dit un peu plus de longueur, plus de temps, avec les accords, les retours vers la tutelle, mais cela se finalise enfin", se réjouit Béatrice Moureau. La crise Covid a aussi eu un impact: les matériaux étaient plus difficiles à obtenir et les prix ont augmenté, obligeant les autorités à revoir leur copie et à la refaire passer devant le pouvoir subsidiant.

Pour rappel, l’objectif de ce projet est de doter la rue de la Drève d’un complexe sportif intergénérationnel en rénovant le terrain multisport, ses abords et en améliorant la partie tennis, des installations qui dataient. Les grandes nouveautés résident dans la création de trois aires de jeux pour enfants d’âge différent, d’un espace de convivialité où pique-niquer, et d’une rampe d’accès PMR.

L’investissement total avoisine les 330 000 €, pour une part communale de 148 000 €, le reste étant subsidié par Infrasports.