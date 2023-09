Opération de développement rural à Berloz: choisissez parmi les 31 projets

"La précédente ODR courait de 2008 à 2018, rappelle la bourgmestre, Béatrice Moureau, aussi présidente de l’ODR. Dans ce cadre, on est accompagné par la Fondation rurale de Wallonie (FRW) et l’auteur de projet", qui a réalisé un diagnostic du territoire berlozien. "Il y a ensuite eu une consultation citoyenne dans chaque village pour récolter les envies, les attentes, les besoins de chacun. On est aussi allé à la rencontre de publics plus spécifiques" que sont les jeunes, les seniors, les associations, les partis politiques, l’administration communale, les commerçants ou encore les agriculteurs…

"Pas d’obligation de suivre les votes"

C’est sur cette base participative que des 31 projets, parmi un bien plus grand nombre, un certain nombre à réaliser seront choisis par les 25 membres de la CLDR (Commission locale de développement rural, composée de 20 citoyens et de 5 élus). "La CLDR a travaillé sur les projets avec la FRW et l’auteur de projet, ajoute le mayeur. Il a fallu revoir un certain nombre d’éléments pour en conserver toute une série."

Une fois les projets choisis par les Berloziens, ceux qui ont reçu le plus grand nombre de votes seront classés par lot. "Les projets du lot 1, qui seront les premiers à être mis en œuvre, vont déjà devoir être finalisés, affinés et une estimation des budgets nécessaires devra être réalisée", par la CLDR toujours, avec ses partenaires de la FRW qui est d’ailleurs chargée de gérer les votes. Tous se réuniront en octobre pour réaliser ce travail. "La CLDR n’a pas d’obligation de suivre à la lettre le résultat des votes, qui vont surtout l’aider à faire des choix de priorisation des projets."

Déjà faits, "La Berle et Li Vi Quarem"

Une fois les projets choisis et hiérarchisés, ils devront être avalisés par la Région wallonne, avec des subsides à la clé, puis passer en conseil communal, avant les habituelles procédures comme la passation des marchés publics.

Lors de la précédente ODR, plusieurs projets ont été mis en place, "dont deux gros que sont la construction de la salle La Berle et l’aménagement de la salle polyvalente Li Vi Quarem". Deux sont encore en cours de réalisation: la liaison cyclable vers Waremme et l’aménagement d’un espace de convivialité au fond de Villeroux (lire par ailleurs).

Pour prendre part aux votes des projets de l’ODR, il suffit de se rendre sur le site web www.berlozparticipation.info Des formulaires physiques peuvent être récupérés à l’administration communale. Si vous ne savez pas vous déplacer, contactez Jessica Puffet au 019/33 99 87 ou à jessica.puffet@berloz.be.