La rue du Centre fermée jusqu’à nouvel ordre à Berloz

Des travaux vont donc devoir être menés en vue de régler le problème. "C’est l’AIDE qui prend en charge les marchés et travaux, évidemment avec une part communale. Il va falloir mettre les égouts sur pieux." Les travaux devraient théoriquement démarrer d’ici une quinzaine de jours. "Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer." Il n’est plus possible d’emprunter cette voirie mais une déviation est d’application, via la rue de Willine.