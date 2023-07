Le conseiller Vanseveren à Berloz: " La bourgmestre ment et diabolise notre travail d'opposition "

"Les documents par voie électronique"

Le conseiller explique qu’il y a près de deux ans, un courrier envoyé par le collège stipulait au ministre qu’un nouveau logiciel allait être installé à Berloz en vue de faciliter la gestion des courriers et la consultation des pièces par les élus. "Ce logiciel est effectif depuis avril 2021. Alors, quand madame la bourgmestre dit que nos demandes de consultation des dossiers sont contraignantes pour le personnel communal, ce qui justifiait de nous faire payer, c’est encore une entreprise pour nous empêcher de faire notre travail de vérification."

Roland Vanseveren n’est pas non plus d’accord avec ce chiffre de 800 pages sorti par le mayeur. "De janvier à juin de cette année, je n’ai demandé que 172 courriers. Et vu que tous les documents ont été numérisés pour être encodés dans le logiciel, on ne demande jamais les documents en version papier mais par voie électronique. Encore une fois, c’est un mensonge et une tentative de diaboliser notre travail d’opposition. Le collège enfume tout le monde."

"C’est une façon d’entraver notre travail"

Le conseiller revient également sur le ROI. "Ce logiciel est un facilitateur mais le collège, avec son nouveau ROI, voulait nous obliger à aller à l’administration communale pour retirer des copies papiers des documents… alors que tout est numérisé", rappelle-t-il. Une façon de plus, toujours selon l’ex-échevin, "d’entraver notre travail de contrôle des actes".