La formidable aventure d’une famille de Berloz qui a pédalé 10 000 km dans 16 pays pendant 11 mois (infographie)

"L’idée avait germé dans nos têtes il y a quelques années, glisse Laurent Polomé, trésorier du Team Cycliste de Hesbaye. Nous avions réalisé de petites expériences en accomplissant le Tour du Limbourg en 2019 et le Tour de Wallonie durant le Covid."

Le temps d’économiser l’argent nécessaire, de demander un congé sans solde aux employeurs – Laurent est cadre à la STIB, Audrey est institutrice à Hollogne-sur-Geer – et de prévenir les établissements scolaires, et voilà la tribu partie pour ses premiers coups de pédales le 4 août 2022.

"Nous avions envie de prendre du temps en famille, glisse Audrey. Cela nous a permis de voir nos enfants s’affirmer, grandir. Nous avons aussi pu mieux nous rendre compte de leurs différences."

Un bagage attendu à Osaka mais retrouvé à Dallas

La famille a en grande majorité sous tente et chez l’habitant. ©DOC

Au final, que retiennent les parents de cette formidable aventure humaine ? "Que la nature est belle, glisse Audrey. Je ne m’attendais pas à voir autant de beaux paysages." "Qu’il faut toujours trouver le positif dans chaque situation difficile, qu’il y a toujours une solution", ajoute Laurent.

Car, forcément, la famille Polomé-Mohr qui a dormi en très grande majorité sous tente ou chez l’habitant, a connu des contretemps. "Nous avons par exemple décidé d’écourter notre trajet en Croatie car l’état des routes et la conduite des automobilistes locaux nous plaçaient en insécurité." Dans un coin reculé de la Grèce, c’est une tempête qui a eu raison d’une des deux tentes. "La solution la plus simple, et a priori la plus rapide, était d’en commander une en Belgique auprès d’une enseigne bien connue. Trois jours plus tard, elle est arrivée à Athènes mais la poste grecque a mis neuf jours pour la livrer jusqu’à notre endroit."

Lors du vol Sydney-Osaka, fin mars, un bagage de vingt kilos n’est même jamais arrivé. "On a retrouvé sa trace… à Dallas. Et comme il était compliqué de savoir quand il arriverait au Japon, où personne ne parle anglais, alors que nous ne pouvions arrêter notre périple, nous avons préféré qu’il nous soit restitué un mois plus tard à Stockholm. Nous avons donc dû racheter deux matelas, deux sacs de couchage, du matériel de cuisine, deux sacoches pour vélos…"

Une crevaison tous les 2 142 km

Les Polomé ont traversé de nombreux villages au Laos. ©DOC

Par contre, "les Polo à vélo" n’ont essuyé ni chute, ni gros soucis techniques. "Nous avons toujours roulé très cool, juge Laurent. Chacun était conscient qu’une lourde chute, accompagnée d’une fracture, serait synonyme de fin de l’aventure. À part quelques rayons cassés, les vélos n’ont pas souffert. Et nous n’avons connu que 28 crevaisons." Cette comptabilité, qui donne une moyenne d’une crevaison tous les 2 142 km parcourus, a même donné lieu à un classement familial. "À ce petit jeu-là, c’est moi qui ai gagné. Je n’ai crevé qu’une seule fois !", sourit Audrey en visionnant les milliers de photos capturées par son portable. À propos, à quand la prochaine aventure ? "Le p’tit dernier nous a dit: “Je veux bien repartir, mais… en mobile-home !”".