Le collège de Berloz veut-il museler l’opposition ? Le ministre Collignon a tranché…

"La démocratie est malade à Berloz"

Parmi ces points dénoncés par Roland Vanseveren, on retrouve notamment l’obligation pour les conseillers désireux d’obtenir des documents ou dossiers de payer une redevance de 0,10 € par page digitale ou papier et de 0,50 € par page pour toute copie papier couleur ; l’interdiction de photographier les pièces ou les actes ; une limite des questions orales fixée à quatre pour un même dossier ; une limite d’une seule question par membre du conseil ainsi que l’impossibilité de débattre sur ces dernières… "Ce ROI entrave notre travail d’opposition et porte atteinte au droit de regard des membres du conseil, considère le conseiller. Pourquoi interdire le débat ? Où est le problème ? Clairement, ils veulent nous empêcher de faire notre travail de contrôle de ce que fait le collège."

Pour l’ex-échevin, c’est évident, "ces décisions du collège cachent quelque chose. S’il était clair avec ses pratiques, le collège n’aurait aucun problème à ce qu’on regarde les dossiers". Et il ajoute: "Il fait réaliser des travaux sans permis d’urbanisme, la Commune perd des subventions car il ne renvoie pas les courriers… Ça fait des années que l’infrastructure électrique de la crèche, de l’école et de l’administration communales n’est plus aux normes et rien n’est fait. Il cherche ici à cacher sa mauvaise gouvernance. Il raconte n’importe quoi aux habitants, aux élus, à la presse et aux ministres. La démocratie est malade à Berloz."

De son côté, le collège reconnaît que certains articles du ROI étaient "peut-être un peu trop stricts. On voit, dans certaines Communes, des décisions similaires qui ont pourtant été acceptées mais il est vrai qu’on a probablement été trop restrictif dans ce cas-ci, avoue la bourgmestre de Berloz, Béatrice Moureau. Mais en aucun cas on ne veut soustraire nos actions au regard et limiter la transmission des pièces."

"On voulait juste soulager le personnel"

Et si le collège a inscrit les points au ROI qui sont pointés du doigt, c’était pour soulager le personnel communal, selon les dires du mayeur. "Si on a décidé d’imposer une redevance sur les copies des pièces demandées par un membre du conseil, c’est parce qu’on prend en compte l’usure des machines mais aussi le travail que cela représente pour l’administration: il faut dégrafer, scanner, photocopier, ragrafer…", explique Béatrice Moureau, qui précise que ce sont près de 800 feuilles en moyenne qui sont demandées tous les trois mois. "On veut juste éviter l’excès, la démesure mais les documents peuvent malgré tout être consultés sans aucun souci."

Pour ce qui est des limitations concernant les questions orales posées à l’avance à l’écrit, la bourgmestre assure qu’il n’y a là aucune intention de museler l’opposition. "Ce n’est pas le but. Mais il est, d’une part, nécessaire de permettre au collège de préparer ses réponses. Et il faut aussi conditionner les interventions pour ne pas qu’elles s’éternisent."

Et maintenant ? Il en est bien obligé, le collège va devoir revoir son nouveau ROI en prenant évidemment compte des points annulés par le ministère de Tutelle. "On va en discuter en collège et avec l’administration, ajoute Béatrice Moureau. Il n’y a pas vraiment d’urgence puisqu’en attendant, on continuera d’appliquer le ROI qu’on a déjà depuis cinq ans."

Pour le cabinet du ministre Collignon, "c’est un retour en arrière"

Le cabinet du ministre Collignon plante le décor et tient à préciser qu’il ne s’agit pas ici d’une décision partisane: "Ce n’est pas un choix politique que d’avoir annulé certains points de ce ROI mais un choix objectif basé sur un recours qui nous a été transmis, nous dit-on. La tutelle instruit ensuite le dossier et nous fait remonter les conclusions", sur base desquelles sont prises des décisions.

OK, mais "objectivement", donc, qu’est-ce qui a motivé le ministère à annuler les articles du ROI ? "Dans ce cas-ci, on constate que le collège ne respecte pas la loi. Il y a une restriction du travail et une limitation des droits. Il est estimé que certains aspects du ROI de Berloz vont à l’encontre de l’esprit de la législation et du code wallon."

Mais encore ? "Par exemple, il n’est écrit nulle part dans le code qu’on peut limiter le nombre de questions écrites, contrairement aux questions orales qui, pour la bonne tenue des débats, peuvent être conditionnées par un nombre maximum. Il faut limiter les temps de parole mais on ne peut toutefois pas interdire aux membres du conseil qui posent une question de rebondir sur une réponse qui est donnée."

"Les conseillers sont responsables de l’usage qu’ils font des documents"

Concernant les photographies des documents que le collège voulait interdire, "on ne voit pas pourquoi cette interdiction. Les conseillers sont responsables de l’usage qu’ils font des pièces. Si l’une d’elles relève de la confidentialité, alors il engage sa responsabilité en cas d’usage inapproprié. Cette interdiction de photographier les pièces limite le droit de consultation."

Idem pour la redevance alors demandée par le collège pour obtenir copies des pièces. "D’autant plus qu’on encourage de plus en plus l’usage de courriers électroniques. Ici, c’est un retour en arrière et ce n’est pas justifié." Le cabinet informe par ailleurs qu’un décret sortira en octobre prochain, "justement pour inciter davantage à l’usage de courriers électroniques".