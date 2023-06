La nouvelle place de Rosoux se dessine: "Le projet bénéficie d'un subside 500 000€"

Cependant, après la réfection de cette salle, la chanterie a rejoint Rosoux, dans un bâtiment qui sera abattu lui aussi. C’est pourquoi une autre construction sera érigée dans le village, de même, peut-être, qu’une salle des fêtes. "Mais cela, nous n’en savons encore rien pour le moment."

Grâce à un subside de 500 000 €

Le bureau d’architectes qui a remporté le marché est waremmien. Ce marché est divisé en deux lots: d’un côté celui qui concerne les bâtiments et les modules de jeux ; de l’autre, celui qui englobe les aménagements extérieurs.

L’aménagement de la nouvelle place de Rosoux s’élève à 643 116 €. "Ce projet a été retenu et bénéficie d’un subside de 500 000 €." Lors du vote, lundi soir, la conseillère communale écolo Isabelle Samedi a dit "non" à ce projet car, selon elle, non seulement le montant des travaux est élevé mais il n’y a eu, jusqu’à présent, aucune concertation avec les habitants.