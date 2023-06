Trois semaines après sa disparition, Lady a retrouvé sa maison à Berloz : "J’ai du mal à réaliser"

Conte de Noël tardif pour Zahia et Jean-Claude Fenaux et leurs deux chiens Baloo et Lady. Le couple de Berloz avait perdu Lady, une petite spitz de 7 ans le 17 mai dernier. La famille n’a jamais cessé de chercher la chienne disparue. Un espoir incommensurable qui a fini par être récompensé ce mardi matin. "J’ai encore du mal à réaliser", confie Jean-Claude avec encore beaucoup d’émotions dans la voix. Il faut dire que lui, son épouse et leur deuxième chien Baloo n’ont jamais perdu espoir. "C’est une chienne qui était très craintive et que nous avions recueillie dans un refuge. Elle avait été battue auparavant et se montre donc très peureuse envers les humains. Le 17 mai, nous étions sur le parking d’une pépinière. Mon épouse avait aidé une dame à mettre son sac de terreau dans sa voiture et lorsqu’elle s’est retournée, Lady avait disparu", raconte le Berlozien tout en remerciant celles et ceux qui se sont mobilisés, alors que les chances de retrouver Lady s’amenuisaient au fil des jours. "Lundi soir, l’ancienne bourgmestre de Geer nous avait contactés pour nous dire qu’elle avait vu notre chienne dans les bois derrière chez elle. Lorsque nous sommes arrivés, nous ne l’avions pas retrouvée."