Le club de gym "Berlozienne", c’est fini: 4000€ reviennent à la Commune

Le club de gymnastique "La Berlozienne" existait depuis 1979. "Avant, le club prenait part à des compétitions", se souvient Anne Dejeneffe. Puis, après, la gymnastique pratiquée sur les engins a fait place à des cours de gymnastique d’entretien.

Plus personne pour donner cours

"Des cours de cardio, du step, des abdos fessiers étaient donnés. Durant une heure, les mercredis de 20h à 21h, nous faisions des échauffements, des étirements, à l’aide d’élastiques entre autres. Nous pratiquions la relaxation également." Les membres du club étaient âgés de 18 à 80 ans. Puis, le Covid est arrivé. Les cours collectifs en intérieur ne pouvaient alors plus être organisés. "Pour nous donner cours, nous avions une professeure de gymnastique ou une kinésithérapeute."

Mais voilà ! Comme les cours ne pouvaient plus être organisés en raison de la pandémie, les dames qui donnaient cours ont alors pris d’autres dispositions et ne sont donc plus venues. "Durant un certain temps, nous avons essayé de retrouver quelqu’un mais, malheureusement, nous n’avons trouvé personne." Plus d’autres choix : la fin de l’aventure était inéluctable…