Des cours de rattrapage pendant les vacances de printemps à "L’école sans les colles", à Berloz

Professeur d’éducation physique, de morale et de citoyenneté dans les écoles wanzoises, le Berlozien Thibault Mahiels a lancé "L’école sans les colles" il y a tout juste deux ans. "À la sortie du Covid, je me suis rendu compte qu’il y avait plein de matières à rattraper pour certains enfants, se souvient-il. J’ai beaucoup d’amis enseignants et je me suis dit qu’on pourrait se lancer dans l’aventure" de l’accompagnement scolaire, de la remédiation, du rattrapage.