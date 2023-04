Le règlement du conseil change à Berloz: l’opposition écolo se dit "muselée"

La démocratie en danger ?

D’après l’opposition écolo, le but du collège est de tenter de camoufler une gestion calamiteuse. "Oui, car avec ce nouveau règlement, la majorité nous complique l’accès à l’information et muselle le débat." Roland Vanseveren se pose la question également de savoir pourquoi interdire de prendre des photos des documents, "alors que des copies de ces mêmes documents peuvent être faites et sortent de l’administration communale ? Où est le problème ? Pourquoi interdire de débattre de certaines questions ? Le collège aurait-il peur du débat ?" Le conseiller écolo va encore plus loin en dénonçant des relents d’autoritarisme. "Quand on n’a rien à cacher, on est transparent." Lors du vote, Roland Vanseveren et l’indépendant Paul Jeanne ont voté contre. La majorité IC, de son côté, explique pourquoi elle a pris de ces décisions ? "Parce que nous étions trop laxistes !", estime Alain Happaerts, le porte-parole du collège. D’après eux, le conseiller Roland Vanseveren est, notamment, trop "gourmand" en matière de copies. "De plus, toutes ses demandes prennent bien trop de temps aux employés de l’administration. Du coup, les vrais dossiers n’avancent pas", justifie Alain Happaerts.