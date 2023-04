Travaux rue Hasselbrouck à Berloz: une phase 2 moins problématique ?

Après six ans, la première phase est enfin terminée, place à la deuxième désormais. Qui ne coûtera pas moins de 1,17 million d’euros (829 946 € de part communale, 341 181 € de la Société publique de gestion de l’eau, entre autres subsides du PIC…). "On va refaire le coffre de voirie, les trottoirs, explique l’échevin des Travaux, Eddy Princen. Ici, on procédera à la pose de tarmac plutôt que de béton comme ce fut le cas pour la précédente phase à cause des problèmes d’instabilité."

Aussi, des aménagements sont prévus comme des emplacements de parking, "dont certains serviront de ralentisseurs", et d’un area conviviale "sur les deux espaces présents sur le plateau situé au croisement de la chaussée de Nivelles, précise la bourgmestre, Béatrice Moureau. Ces aménagements doivent encore être précisés mais on peut déjà dire qu’il y aura des espaces verts, des bancs et en fonction des subsides auxquels on pourra prétendre, on verra quels autres aménagements on pourra réaliser." Mais ça, ce sera la dernière étape. Et la bourgmestre rassure: "Cette seconde phase sera moins problématique car ici, le sol est plus stable et il y a moins de vieilles maisons sans fondation comme c’était le cas pour première."

Le temps de ces travaux est estimé à 120 jours ouvrables. "Ils seront donc terminés pour la fin de l’année, s’il n’y a pas d’imprévu." Et durant ce chantier, les voitures seront déviées "par le plateau dans un premier temps, puis, par la rue de l’Église", explique l’échevin. Trois arrêts de bus De Lijn seront momentanément supprimés: "Corswarem Hasselbrouck", "Corswarem Roppe" et "Corswarem Pont des Chevaux". Les usagers de ces lignes de bus devront se rendre aux arrêts "Jeuk Kapel" ou "Corswarem Station".