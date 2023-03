Un conseil communal dominical pour le "Cœur de village" de Rosoux à Berloz

Oui. Vous ne rêvez pas. C’est bien ce dimanche matin qu’un conseil communal a eu lieu à l’administration de Berloz. Un ou des points étaient-ils si urgents pour convoquer une séance un dimanche matin, ? En fait, les points inscrits au départ à l’ordre du jour du conseil communal de jeudi soir, annulé faute de quorum atteint (voir notre article de ce samedi 25 mars), ont été réinscrits. Parmi eux, le projet "Cœur de village" qui concerne la réhabilitation du centre de Rosoux. Pour pouvoir respecter les délais, un vote devait avoir lieu impérativement afin qu’un auteur de projet puisse être désigné. "Ce projet"Cœur de village"sera financé par emprunt et sera subsidié", explique la bourgmestre, Béatrice Moureau. Les autorités berloziennes ont jusqu’au 30 juin pour introduire le dossier. Toutefois, ce point devait être voté avant mercredi. Et cela, n’était possible ni lundi ni mardi soir. La raison ? Des réunions déjà programmées. Le conseiller communal écolo Roland Vanseveren se demande alors pourquoi les échéances précédentes n’ont pas été respectées, tout comme l’organisation d’une séance plénière et cela, afin de respecter la procédure. "Si, toutefois, elle a été organisée, la séance plénière devait faire l’objet d’un rapport faute de quoi, les subsides ne seraient finalement pas accordés."