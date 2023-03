Polémique autour des subventions accordées aux ASBL de Berloz: Christophe Collignon répond et tempère

Les associations berloziennes, en tout cas celles qui le demandent, reçoivent des subventions en numéraires de la Commune mais aussi en nature. Et ça pose visiblement problème à l’opposition politique de Berloz. Il y a pratiquement un an, l’octroi de ces subventions communales avait fait l’objet d’un courrier de réclamation de la part des deux groupes de l’opposition à savoir Roland Vanseveren et Isabelle Samedi pour écolo, Christophe Ben Moussa, Sonia Roppe et Pierre Devlaeminck pour le groupe PS #, ainsi que le conseiller communal indépendant Paul Jeanne. Ce courrier avait été envoyé à Christophe Collignon, le ministre wallon des Pouvoirs locaux. Ce qui pose problème selon eux ? "Une subvention en nature, c’est une aide matérielle comme la mise à disposition gratuite de locaux, de personnel communal, de matériel, écrit le conseiller communal Roland Vanseveren. Une subvention, c’est de l’argent public qui supporte les factures d’eau, d’électricité, de chauffage, qui paie le matériel et le personnel communal chargé du nettoyage des locaux ou du transport et de l’installation du matériel." D’après le conseiller écolo, l’octroi de subventions communales en nature bafoue la loi. "Le collège communal s’obstine à contourner le conseil dont c’est pourtant la compétence d’octroyer les subventions." Il regrette aussi que le collège ne vérifie jamais ce qui est fait avec les subventions, ce qui est pourtant une obligation légale. "Où est le problème de contrôler les comptes et de vérifier ce que les bénéficiaires font de ces sommes ?" Sans compter que, assure Roland Vanseveren, les bénéficiaires des subventions ne sont pas toujours connus.