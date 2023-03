A Berloz, le conseil de jeudi soir n’a pas eu lieu…

La séance du conseil communal de Berloz de ce jeudi soir n’a pas eu lieu. Retour sur une après-midi étonnante… En tout début d’après-midi, l’écolo Roland Vanseveren annonce, via mail, que les six élus de l’opposition ne seront pas présents au conseil communal du soir. La raison ? "Vendredi matin dernier, je me suis rendu à l’administration communale afin d’y consulter les documents relatifs aux différents dossiers du conseil, raconte-t-il. Et cela, afin de pouvoir les étudier avant le conseil. Il y avait le rapport de l’Opération de développement rural, la liaison cyclable, la grille de décisions “Zéro déchet”, le projet “Cœur de village”." Roland Vanseveren, à qui on interdit d’utiliser le scanner, a demandé l’envoi de copies des dossiers. Il ne les a reçues que mercredi, "à 15h13 précisément". Alain Happaerts, porte-parole du collège et aussi président du CPAS, ne comprend pas l’objet de cette demande car, affirme-t-il, Roland Vanseveren est venu consulter les dossiers. "Il a même pris des photos." De plus, les dossiers ne comprendraient que deux ou trois pages. Réaction de l’écolo: "Faux. Rien que le cahier des charges du projet Coeur de village en compte 35…"