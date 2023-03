Berloz: "Di Salvo peut se projeter dans la suite de sa vie"

"Un travail d’introspection à faire"

Coupable, in fine, d’assassinat, Steven Di Salvo voit donc sa peine s’étendre à 30 ans de réclusion. "Ce n’est jamais évident d’avoir une pareille peine et c’est assez lourd, reprend Me Christophe Van der Beesen. Surtout que le réquisitoire de l’avocat général était plus faible au départ. Il doit donc décanter ce jugement et prendre le temps de relire l’arrêté et les motivations des jurés. Il pourra voir dans le rétro tout ce qui s’est dit et tout ce qui s’est fait durant les sept jours de procès. On a déballé sa vie de long en large donc il y a, je pense, un travail d’introspection à faire."

Malgré l’absence des proches du Berlozien et de sa famille, son avocat l’assure: il n’est pas seul ou abandonné pour poursuivre son travail de réinsertion. Il devra également se battre pour espérer revoir un jour ses enfants. "Depuis le départ, la situation est suivie au niveau du Service de Protection de la Jeunesse. Il n’a pas revu ses enfants depuis le 22 juin 2020. C’est une situation difficile. Il respecte les décisions dans l’intérêt de ses enfants. L’idée ce n’est pas qu’il ait des contacts dès la semaine prochaine avec eux mais qu’il puisse avancer de façon constructive, insiste Me Van der Beesen. À titre personnel, je trouve que c’est une situation bien malheureuse. Les premières victimes sont les enfants et la famille de la victime. Mais il reste un papa aimant vis-à-vis de ses enfants. Il faut d’ailleurs un parallélisme avec ma fille. Il vit à travers moi ce qu’il est en train de rater avec ses quatre garçons."