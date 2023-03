L’avocat général a requis 28 ans de prison à l’égard de Steven Di Salvo, reconnu coupable de l’assassinat de son ex-compagne

L’avocat général qui soutenait l’accusation d’assassinat a amorcé la question de la peine. "Il faut qu’il comprenne l’extrême gravité de son acte, introduit Christine Pevée. La peine doit aussi être un signal pour lui dire qu’il est le seul responsable de la situation et que c’est lui qui doit mettre des choses en place pour gérer ses émotions. Il faut maintenant éviter que la violence ne se répète. Le risque de récidive existe en ce qui le concerne. Je reste dubitative par ce qu’il a pu dire de son geste. Après trois ans de réflexion en prison, on a quand même le temps de décanter un peu. Je suis interpellée par son manque de remise en question." Mais le ministère public ne comptait pas requérir la perpétuité. "Il faut lui reconnaître des circonstances atténuantes. Je veux bien en retenir deux. La première, c’est l’absence d’antécédents et la seconde, c’est son passé. Il n’a pas grandi dans une situation familiale saine et stable comme d’autres enfants. À côté de ça, il faut également penser à Jessika Oliveira De Melo et aux quatre enfants. Je vous demanderai de prononcer une peine de réclusion de 28 ans pour lui permettre d’avoir la possibilité de reconstruire."