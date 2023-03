Procès de Steven Di Salvo: des traces de cannabis et d’anti-dépresseurs

La présidente, Annick Jackers, a demandé quelques précisions concernant cette prise élevée. "Il a dit aux enquêteurs qu’il avait pris une trentaine de médicaments mais ne se souvient pas ce qu’il a pris. Est-ce que cela pouvait altérer son comportement ?" L’avocat général, Christine Pevée, s’interroge, quant à elle, sur les effets de cette prise. Était-elle suffisante pour provoquer la mort de l’accusé ? "Ce ne sont pas des prises qui peuvent mettre en danger la vie de la personne, assure la toxicologue. Il n’y a probablement pas eu 30 comprimés mais plutôt une dizaine. En ce qui concerne le comportement, ce ne sont pas des médicaments qui peuvent rendre agressif ou amnésique. Ils peuvent en revanche provoquer une somnolence."

L’avocat de Steven Di Salvo, Me Van Der Beesen, note que cette analyse pourrait expliquer que les policiers ont décrit l’accusé comme "passif" et "amorphe" au moment où il a été interpellé et auditionné pour la première fois.