Jessika Oliveira De Melo tuée par son ex-compagnon, Steven Di Salvo, à Berloz: "Elle voulait reprendre goût à la vie"

Depuis ce mercredi matin, la cour d’assises de Liège voit se succéder différents témoins dans le cadre du procès de Steven Di Salvo. C’est désormais au tour de la meilleure amie de la victime de prendre la parole. "On se connaissait depuis toujours. On habitait l’une près de l’autre à Wavre et on a fait toutes nos années d’études ensemble. Lorsque Jessika a rencontré Steven, elle est partie vivre à Berloz avec lui et on s’est un peu moins vues." Comme dans toutes les histoires d’amitié, la vie sépare parfois lorsque les chemins prennent des directions différentes. Les deux jeunes femmes ont pourtant toujours été très proches et la Wavrienne de 27 ans a vécu les premiers mois de relation du couple naissant. "Je le trouvais très jaloux et très possessif. Il lui parlait mal. Je ne l’ai jamais vu violent physiquement avec elle mais il l’était verbalement. Elle me disait qu’effectivement il ne lui laissait rien faire. Il lui interdisait de faire du sport, d’avoir des amis et de me parler. Je lui avais envoyé un message pour la naissance de son premier enfant mais je n’ai jamais eu de réponse."