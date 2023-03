Procès de Steven Di Salvo: "Les lésions de défense prouvent qu’elle était consciente"

Quant à la cause du décès, le médecin est formel: la majorité de ces blessures ont été réalisées lorsque la victime était toujours vivante mais elles n’ont pas provoqué la mort. "Il y avait de nombreuses pétéchies, c’est-à-dire des petits vaisseaux sanguins éclatés, qui suggèrent des gestes de strangulation et c’est ce qui a causé le décès de Madame Oliveira De Melo", confirme-t-il.

Étranglée à deux reprises ?

Dans sa version, Steven Di Salvo a expliqué avoir poignardé et étranglé Jessika Oliveira De Melo une première fois. Il dit s’être ensuite rendu dans la cuisine pour se laver les mains, pensant qu’elle était déjà décédée. Il serait ensuite revenu en entendant du bruit pour lui porter à nouveau deux coups. Une version qui pourrait ne pas correspondre à la réalité. "Les pétéchies suggèrent un processus d’asphyxie relativement long donc il l’a probablement étranglé une nouvelle fois. Il faut compter 3 à 10 minutes de compression pour causer le décès, précise le Dr Maxence Berrendorf. Je ne sais pas quels étaient les bruits et si Madame était consciente ou non. Soit elle était déjà décédée et si elle ne l’était pas, la strangulation est venue par la suite. C’est difficile de confirmer une hypothèse plus que l’autre. On ne sait pas non plus dire quel coup a été donné en premier."

Au moment de la reconstitution, l’accusé avait avoué avoir enfoncé un Bic dans les yeux de son ex-compagne pour l’empêcher de le regarder. Le légiste a également apporté quelques précisions. "Les yeux n’ont pas été perforés. Il y a eu des coups mais pas suffisamment forts pour les avoir transpercés."