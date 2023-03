Procès de Steven Di Salvo jugé pour assassinat par 6 femmes et 6 hommes

Le corps de Jessika Oliveira De Melo avait été découvert dans l’habitation du couple. La victime était étendue dans le salon et présentait de nombreuses lésions. L’autopsie avait démontré un total de 49 plaies portées au niveau du cou et du visage principalement. Aucune de ces plaies n’était de nature à provoquer le décès. La mort avait été causée par une manœuvre d’étranglement.

Accusé de meurtre avec préméditation

La cour d’assises de Liège a constitué, ce mercredi après-midi, un jury composé de six femmes et six hommes ainsi que trois suppléants. Les débats débuteront lundi à 9 h. Le procès devrait durer sept jours. L’accusé sera donc défendu par Me Christophe Van der Beesen et Me Séverine Solfrini. Les parties civiles seront, quant à elles, représentées par Me Bart Verbelen et un tuteur ad hoc pour les enfants. Le substitut Christine Pevée soutiendra l’accusation d’assassinat, c’est-à-dire meurtre avec préméditation devant la cour présidée par Annick Jackers.