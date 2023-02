« Où vont les bénéfices des festivités organisées avec l’argent public par le comité scolaire de Berloz ? »

Ce comité scolaire, nommé "Quelle école pour demain ?", organise des événements a priori destinés à financer des projets pour l’école communale de Berloz. Mais selon le conseiller écolo, il n’en est rien, pointant du doigt Alain Happaerts, ce dernier à la fois échevin de l’Enseignement, président du CPAS et trésorier dudit comité. "Il organise au nom de ce comité des festivités dans les locaux de l’école communale à titre gracieux, en plus du personnel communal mis à disposition dans ce cadre, affirme le conseiller. En plus de ces subsides en nature, Monsieur Happaerts a fait voter en conseil l’octroie de subventions communales au comité scolaire."

« On est face ici à une entreprise de détournement de fonds publics »

Oui, et alors ? Ce qui pose question au conseiller, c’est que l’argent gagné avec ces festivités multiples, personne n’en verrait la couleur. "On ne sait pas ce qu’ils font des bénéfices de ces fêtes qui sont censés revenir à l’école. Or, depuis le temps qu’ils organisent ces événements, l’école devrait être bien mieux équipée. Clairement, on ne constate aucune retombée pour l’établissement scolaire. Et quand on lui demande de pouvoir contrôler les finances du comité, cela nous est refusé."

Et pour le conseiller toujours, "clairement, on est face ici à une entreprise de détournement de fonds publics. Et ça dure depuis plus de dix ans."

Mais ce n’est pas tout: "On ne sait pas non plus qui fait partie de ce comité car Monsieur Happaerts refuse de le dire… Il dit que ça ne nous regarde pas", ajoute Roland Vanseveren, qui soulève à coup d’articles de lois que sur le site de la cour des comptes (Cumuleo), aucun mandat pour ce comité n’est déclaré. "Ils sont pourtant tenus de le faire pour, justement, lever tout soupçon de conflits d’intérêts. Même si le comité est une association de fait. Or, ce n’est pas le cas puisque ni Monsieur Happaerts, ni la bourgmestre (NDLR: Béatrice Moureau) n’y sont mentionnés, comme c’est également le cas avec le comité du bal de la bourgmestre."

Plainte a été déposée par le conseiller écolo et d’autres groupes de l’opposition (toujours selon Roland Vanseveren) et un dossier a été ouvert par le parquet de Liège.

Les ministres Collignon et Désir interpellés

Le Hutois Rodrigue Demeuse, député wallon écolo, interpellait par ailleurs les deux ministres Christophe Collignon et Caroline Désir, respectivement ministres des Pouvoirs locaux et de l’Éducation. "Il est urgent d’identifier où va l’argent récolté par le comité scolaire de Berloz et où va l’argent octroyé par la Commune. Est-ce qu’il bénéficie bien aux enfants ? On est dans un flou artistique qui pose de très nombreuses questions", intervenait-il.

Question à laquelle la ministre Désir a répondu avoir demandé à ses services de procéder à une nouvelle vérification comptable dès le début de cette année 2023. Ceci "afin de m’assurer du bon usage des subventions notamment accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles". Pour sa part, le ministre Collignon, à la suite de la plainte déposée par l’opposition berlozienne en mars 2022, informe qu’il prendra position très prochainement et confirme que la justice s’intéresse de près à ce dossier: "Le parquet souhaite connaître le suivi qui sera donné à ce dossier et recevoir les observations ainsi que les recommandations liées."