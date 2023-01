Désormais, il y a une boîte à livres pour enfants à La Berle, à Berloz

Installée sur pied, à gauche de la porte d’entrée de la salle La Berle à Berloz, la boîte à livres pour enfants a été inaugurée hier après-midi. "Ce sont les petits berloziens qui font partie du conseil communal des enfants qui en ont eu l’idée", raconte Alain Happaerts, le président du CPAS en charge du conseil des enfants. Et puisque ce sont les enfants qui sont à l’origine de la création de cette boîte à livres, elle ne contiendra que des livres qui leur sont réservés ainsi que des bandes dessinées. "Les enfants ont souhaité rester dans les boîtes à livres traditionnelles, d’anciennes armoires en général." C’est pourquoi cette boîte à livres est une maisonnette avec deux portes, deux grandes fenêtres. "Elle est en bois et a été vernie par les ouvriers communaux", ajoute Alain Happaerts. Afin de la réaliser, les enfants du conseil communal ont fait appel à une des leurs, Lucie, et à sa maman, Kristel. "Kristel travaille à l’école polytechnique de Herstal. Elle en a parlé à la section menuiserie et les élèves ont accepté de la créer." Bien que réservée aux enfants, cette boîte à livres fonctionnera comme les autres. "J’apporte un livre et, si l’envie est là, je l’échange contre un autre. Ou bien, je passe devant la boîte à livres en rentrant de l’école, je regarde si un livre m’intéresse. Dans ce cas, je le prends."