Les six « cyclo-trotteurs » ont fêté Noël à Athènes

C’était prévu dans leur programme: la famille Polomé-Mohr, originaire de Berloz, a bien fêté Noël à Athènes, en toute simplicité, à eux seuls. "On a prévu un grand repas de famille à nous six, dans le logement que nous occupons ici à Athènes", résume Laurent, le père de famille. Léon, Octave, Henri, Louise et leurs parents se sont ainsi posés dans la capitale grecque après avoir sillonné l’Europe et, selon leurs mots, des paysages "indescriptibles, qui ne seront jamais aussi fantastiques en photos ou en vidéos". Pas de chichi donc pour les fêtes, qu’ils passeront loin de leur famille. "Nous les avons régulièrement au téléphone ou via WhatsApp, indique Laurent. Les réseaux que nous utilisons permettent de garder le contact avec eux et nos amis. On ne va pas les revoir en chair et en os pour le Nouvel an, mais on organisera très certainement un apéro virtuel !" Ensemble, ils prévoient toutefois d’aller boire un verre avec des voyageurs fraîchement rencontrés. "Ils sont ici également, précise le père. Tout au long du périple, nous avons rencontré des gens formidables." Météo clémente, nature verdoyante et personnes accueillantes, c’est un véritable conte de Noël que la famille est en train de vivre. "Les gens sont souvent curieux et admiratifs de notre aventure, sourit-il. On a connu deux-trois pépins mais les locaux nous ont toujours bien aidés !" Maintenant, ils n’attendant plus qu’une chose: quitter le continent pour découvrir d’autres cultures et visages. "Le voyage à vélo, c’est le réveil des sens ! On ressent la nature et la force des éléments, on prend le temps d’écouter le silence, de sentir les odeurs, l’iode de la mer… On trouve une multitude de trésors qu’on ne pourrait voir ou toucher si le voyage se faisait autrement." L’année 2023 s’annonce encore pleine d’aventures pour ces infatigables "cyclo-trotteurs" qui ont donné leur premier coup de pédale le 4 août dernier. Après l’Europe, ils sillonneront l’Asie, l’Australie, le Japon puis les pays nordiques, soit 11 mois de périple sur la selle…