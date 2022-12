Au CPAS, 25 000 € de plus de la Commune

Même si, à Berloz, la bonne gestion du CPAS, le Centre public d’action sociale, a déjà été soulignée, il n’échappera pas non plus à la crise économique, qui arrive suite à la crise énergétique. " Les CPAS sont de plus en plus en première ligne et le public qui frappe à la porte évolue, constate Alain Happaerts, le président du CPAS berlozien. Pour rester au plus près de la réalité, nous sommes obligés, aujourd’hui, de demander à la Commune 300 000 €, soit 25 000 € de plus qu’auparavant, demandé pour le service ordinaire. Par contre, rien n’a été demandé au niveau de l’extraordinaire. "