La boutique éphémère de Noël  a bien mobilisé en faveur de Samaël

Alors qu’il va sur ses 5 ans, ce dernier peine à marcher ou à se tenir debout. C’est qu’il souffre de retards moteurs et cognitifs ainsi que de troubles autistiques. Samaël est atteint d’une maladie neurologique extrêmement rare, le syndrome de SKS (Smith Kingsmore).

Des aides existent mais les procédures de remboursement sont fastidieuses. En témoigne ce siège de bain de 700 euros pour lequel la maman a dû attendre plus de deux ans avant de bénéficier d’un maigre remboursement de 250 €. "Durant toute cette période, mon enfant aurait pu être en danger dans le bain", dénonce-t-elle. Usée par la situation et par les nombreux rappels auprès de l’AViQ, elle décide d’utiliser son énergie "de façon plus positive et plus concrète", explique cette Berlozienne de 37 ans.

C’est ainsi qu’est apparue cette ASBL en octobre 2021 en vue d’obtenir les fonds nécessaires pour améliorer le bien-être de Samaël. Un souper concert avait ainsi été organisé au printemps de cette année dans le but de démarrer une cagnotte servant à financer un séjour de deux semaines dans un centre de rééducation intensive situé à Barcelone. "La rééducation coûte 1 200 € la semaine, à cela s’ajoute le coût du voyage en voiture adaptée, du logement, soit plus de 5 000 €. C’est hyper-bénéfique. Aujourd’hui, il a la force dans les jambes pour se tenir debout", s’est réjoui la maman, qui ne souhaite pas en rester là.

« On a eu beaucoup de monde »

Les fonds récoltés par cette boutique éphémère de décembre serviront à financer un deuxième séjour. Dimanche soir, au moment de fermer boutique, le bilan semblait plutôt positif. "On a eu beaucoup de monde, surtout samedi, avec sept équipes inscrites au blind-test. Dimanche, les ateliers ont bien donné. Je pense qu’il faudra toutefois attendre notre événement du mois d’avril, la chasse aux trésors suivie du souper, pour réunir le reste des fonds nécessaires. La boutique a bien tourné. Pour la chocolaterie, on a demandé du réassort, par exemple", a-t-elle conclu.