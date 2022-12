Le Rotary Hannut-Waremme a lancé un « défi propreté » pour Viva for Life

Depuis le 16 octobre, les membres du Rotary et des bénévoles organisent un ramassage d’automne des déchets le long des routes. Dimanche dernier, le rendez-vous était donné à la salle Li Vî Quarem à Corswarem. "Mon thème d’action en tant que président est l’environnement, précise Jules-André Goffin. La Ville de Hannut s’investit beaucoup dans l’opération Viva for Life. C’est lors d’une journée d’information sur le thème que j’ai eu l’idée d’organiser un Défi propreté."

Une collation pour récolter de l’argent

Berloz était le 7e lieu de ramassage des déchets. "Nous nous retrouvons entre membres du Rotary mais aussi à chaque fois avec des habitants et souvent des agents de la propreté de leur village. C’est un avantage pour nous guider sur les endroits où il y a le plus de déchets le long des routes. Nous sommes toujours entre 20 et 25 personnes. Et les Communes nous soutiennent également en nous mettant gratuitement une salle à disposition. Aujourd’hui, les équipes partent dans les trois villages de Berloz, Rosoux et Corswarem. À la fin de la matinée, nous partageons une collation, ce qui permet de récolter de l’argent pour le défi. C’est une première et nous espérons récolter un total entre 4 et 5 000 €. On peut nous parrainer aussi en versant un don. La somme récoltée sera versée lors de la soirée du 22 décembre à Hannut", précise encore Jules-André Goffin.

À 9 h, les participants au nettoyage étaient presque tous présents et d’autres arrivaient encore. La bonne humeur régnait et tous étaient bien motivés malgré le froid piquant ce dimanche matin.

À ce jour, une bonne partie de Hannut a déjà été nettoyée ainsi que Geer, Burdinne et Wasseiges. Dimanche prochain, le ramassage se fera à Fallais, Fumal et Latinne et, le dimanche 18 décembre, dans quelques villages de l’entité hannutoise.

Compte bancaire du Défi propreté: BE88 1431 2099 1841.