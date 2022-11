Des assistants numériques au service des seniors et des autres

Il y a quelques années, Berloz disposait d’un espace public numérique permettant aux citoyens de se familiariser avec les nouvelles technologies. Mais, faute de subside pour mettre à jour les ordinateurs, l’outil avait été abandonné.

C’est ce qui a décidé aujourd’hui les membres du CCCA (Conseil consultatif communal des aînés) à mettre en place un service d’assistance numérique pour les citoyens victimes de la fracture numérique.

En toute confidentialité

"Il s’adresse aux citoyens qui éprouvent des difficultés à effectuer des démarches administratives en ligne, note Alain Happaerts, le président du CPAS. On pense bien entendu aux seniors, mais cela s’adresse à tout le monde et c’est gratuit."

En pratique, le service sera lancé le 1er décembre. Les assistants en question sont des bénévoles membres du CCCA (Laurent Baré, Michel Deprez, Louis Evrard, Carine Hougardy et Francis Loix). Les assistants seront accessibles les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 10 à 12 h et les mardis de 14 à 16 h. "Il faut s’inscrire et cela se passe à La Berle en fonction des demandes, poursuit Alain Happaerts. Ce n’est pas un cours collectif mais bien une assistance individuelle en toute confidentialité."

Les inscriptions se font au 019/33 99 65 ou 019/33 99 63.