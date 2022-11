Toutes celles et ceux qui ont accepté d’accueillir les participants l’ont fait savoir de deux manières: grâce à l’affiche apposée sur la fenêtre, sur la porte ou bien en éclairant l’extérieur de la maison. Il ne restait plus qu’à faire savoir aux habitants que "nous sommes là !" Une fois la porte ouverte, les riverains avaient le choix: soit ils offraient des bonbons, soit le mauvais œil leur était jeté. La plupart ont opté pour les chiques, histoire de passer l’année dans de bonnes conditions. Une fois de retour à la buvette du football, il était possible d’y boire une bonne soupe au potiron. Alain Happaerts, lui, imagine bien la reprise des traditionnels ateliers, de bricolage notamment, en 2023.