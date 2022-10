Des gaufres pour aider chiens et chats

Depuis, les Berloziens n’ont de cesse d’accueillir les boules de poils délaissées pour de multiples raisons par leur propriétaire. Des chats et des chiens uniquement pour l’instant ; "on ne s’est pas encore diversifié". Ils en confient aussi à des familles d’accueil. Mais lorsque les chiens et chats ont besoin de soins particuliers, c’est au sein du foyer de Christel et de son mari qu’ils les trouvent. "Actuellement, on a 16 chiens à la maison, dont les nôtres, et deux chatons qui sont en quarantaine et qui ont besoin de soins."

Une telle petite structure n’est pas agréée et ne peut donc compter que sur la générosité des amoureux des animaux pour s’en sortir. La raison pour laquelle l’ASBL lance la vente de gaufres Gofrino car "on a beaucoup de frais vétérinaires. Les frais d’adoption ne couvrent désormais plus les dépenses qu’on a. Et comme on ne reçoit aucun subside…" La vente des gaufres se clôture le 24 octobre. Christel a aussi programmé une balade canine à Berloz à la mi-novembre.

L’ASBL n vit que grâce aux dons et à de telles ventes. "C’est difficile pour nous car comme toute petite structure, on n’est pas agréé. On ne peut dès lors pas délivrer d’attestation fiscale pour les dons."

Le rêve de Christel ? Avoir un local dans lequel elle pourrait développer son activité. Elle lance d’ailleurs un appel à tout qui pourrait l’aider à concrétiser son souhait . "Pour le moment, on accueille les animaux chez nous." Des chiens qui sont abandonnés, que leurs propriétaires leur confient pour mille et une raisons. "Si on pouvait avoir un local, on pourrait évoluer. Je lance un appel à tout qui pourrait nous aider."

Envie de donner un coup de pouce à l’ASBL ? Vous pouvez contacter Christel au 0493/55.81.62