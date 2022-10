Une première soirée au Li Vì Quarem et déjà des soucis

Une nuit blanche

"Impossible de dormir. Dans mon lit ou, plutôt, sur mon lit, je pouvais danser, tout en interprétant non seulement les paroles des différentes chansons et, même, celle du DJ. Ma chambre était transformée en discothèque, à cause du stroboscope et des jeux de lumière." Les trois enfants, eux, ont été réveillés plusieurs fois à cause du bruit. Ce n’est pas tout: Christophe Hourman a bien peur d’assister à une dévaluation de sa maison. De plus, ce riverain constate bel et bien une perte d’intimité chez lui lorsque la salle est occupée. Un de ses voisins a également été dérangé. Aujourd’hui, que souhaite Christophe Hourman exactement ? "Que cette salle ne soit pas occupée les samedis et les week-ends en général. Qu’elle soit réservée à des séminaires ; fermeture des portes et des fenêtres qu’une haie soit plantée, afin d’assurer une tranquillité visuelle. Mais aussi, un règlement d’ordre intérieur afin d’éviter tout débordement, quitte à mettre des amendes à la clé en cas de non-respect. Le dimanche, vers 1h du matin, Christophe Hourman a envoyé un mail à Béatrice Moureau, où il décrit la situation."

La bourgmestre, Béatrice Moureau, de son côté, dit avoir pris bonne note de la critique. "Par expérience, nous pensons qu’il est important que l’administration communale analyse le règlement." Une analyse qui se poursuivra dès que l’employé en charge de ce dossier sera rentré de congé. En ce qui concerne la tranquillité visuelle du riverain, Béatrice Moureau lui a promis de planter une haie mi-novembre.