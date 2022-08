Le Family Day, ce samedi sur le terrain de tennis

Le site accessible aux PMR

Pêche aux canards, jeux en bois géants, spectacle de magie, barbecue, concert, entre autres animations musicales, enfants et parents pourront ainsi profiter des diverses activités proposées dans le cadre du Family Day. Il y aura aussi, évidemment, un bar et de la petite restauration."La plupart de activités sont gratuites mais nous en proposons des payantes également, ajoute la maman.Mais il était important pour nous que cela reste accessible à toutes les bourses."Les adultes pourront participer à un jeu concours pour 10 € tandis que le grimage sera à 2 € seulement,"l’équivalent du prix d’un ticket boisson". Le site sera également accessible aux PMR et personnes en chaise roulante.

Infos et réservations au barbecue au 0477/46 77 34 ou à cap.able.asbl@gmail.com. www.cap-able-asbl.be.