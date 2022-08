Traverser le monde à coups de pédales

Premiers pays à découvrir: ceux du sud de l’Europe dont la France, l’Italie, la Croatie, l’Albanie pour arriver fin décembre en Grèce. Et de là, la petite famille décollera avec les vélos pour le Laos en Asie où elle restera un mois. Ensuite, nouveau départ en avion pour l’Australie où il est prévu de rester deux mois avant de s’envoler pour le Japon."Au mois de mai, nous devrions être à Stockholm. De là, nous rejoindrons la Belgique en passant par le Danemark, l’Allemagne et la Hollande."

Inscrits au Team Cycliste Hesbaye, les enfants sont déjà des grands habitués de la bécane et n’en sont pas à leur première expérience de coups de pédales. Il y a deux ans, c’est le tour de la Wallonie (500 km) qu’ils entreprenaient et, l’année d’avant encore, celui du Limbourg.

"Nous vivrons le monde à hauteur d’enfant, précise Charlotte.Et toujours à leur rythme. Ce sera l’occasion de découvrir de nouvelles choses, de les ressentir."

Pour passer ses nuits, la famille a opté pour des hébergements chez l’habitant via deux applications: "Welcome to my garden" et "WarmShower"."Nous avons trouvé sur Instagram beaucoup de familles qui ont concrétisé ce même projet, informe Charlotte.Et sur le site “Tourdumondiste”, il y a aussi un beau partage d’infos."

Partir ainsi à l’aventure, ce n’est pas que le rêve d’une famille, c’est plus encore car il y a là une certaine philosophie de vie à laquelle les parents veulent adhérer avec leurs enfants."Avant, je pensais que je devais tout programmer, analyse Charlotte.Maintenant, je crois au destin de la vie. On verra où chaque jour nous mènera et on s’adaptera, quoi qu’il arrive."

Pour suivre cette traversée du monde par la famille Polomé-Mohr, un compte Instagram: lespoloavelo