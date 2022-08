«Cap’Able», une ASBL pour Samaël

Cassia a survécu. Infirme moteur cérébrale, elle enchaîne depuis les séances de kiné, de logopédie, d’ergothérapie, d’orthoptiste et est scolarisée dans une école spécialisée de type 4 à Saive."On nous avait dit qu’elle serait plus que probablement en fauteuil mais elle marche, elle court et va même à la danse le samediet la danse, c’est toute sa vie!"

Deuxième coup dur de la Vie en 2018, avec la naissance de Samaël, dont il apparaîtra qu’il est porteur du syndrome de Smith-Kingsmore. Seuls deux cas sont répertoriés en Belgique, 200 dans le monde. Le"package de base"de cette maladie, comme le résume la maman berlozienne, c’est"un retard moteur et cognitif, des troubles du langage, des troubles autistiques, des troubles du sommeil et de l’épilepsie. Samaël a tout ça, d’autres ont aussi des problèmes cardiaques, pulmonaires… Ce syndrome, qui est dû à une mutation génétique pendant la grossesse, “la faute à pas de chance” donc, a seulement été répertorié en 2013 mais, on a de la chance quand même, parce qu’il y a de la recherchedessus et qu’elle évolue bien malgré que la maladie présente une multitude de symptômes. Les médecins spécialisés de l’hôpital des enfants de Cincinnati sont très accessibles par mail et se mettent facilement en contact avec les médecins de chez nous."

Samaël ne marche pas, ne parle pas, est complètement dépendant."Il tient assis depuis quelques mois. On ne sait par contre pas s’il nous comprend. On tente une communication alternative, avec des pictogrammes, mais comme il ne sait pas les montrer, c’est encore à sens unique pour le moment. Il sait juste attraper sa tétine à son accroche-tétine ou un petit jeu s’il l’intéresse très fort. Sinon, il ne communique qu’avec des cris, très aigus."Samaël ne dort pas bien, non plus."Une bonne nuit, c’est 3-4 heures de sommeil, et encore, pas nécessairement consécutives et malgré la mélatonine. Pour vous donner un exemple, il est à 8 g, là où un adulte de notre entourage est à 1 g et dort comme un bébé toute sa nuit…"

Une ASBL pour tout pouvoir financer

Avec tout ça, Stéphanie a arrêté de travailler comme infographiste. Elle avait continué un temps son activité d’indépendante en couture pour bébés et enfants mais n’a plus eu l’occasion de toucher sa machine à coudre depuis des mois. Elle s’occupe à temps plein des enfants, qu’il faut conduire/aller rechercher à l’école à 45 minutes de la maison (Samaël est aussi accueilli à Saive) ou à leurs nombreux et réguliers rendez-vous médicaux.

Mais elle a malgré tout trouvé le temps de constituer une ASBL, donc. "Cap’Able", parce qu’en tant que parents, dans ce genre de situation, il faut arriver à garder le cap et "parce que je dis tous les soirs à mes enfants qu’ils sont capables, qu’ils doivent rêver grand, que tout est possible et qu’il faut toujours essayer". Mais surtout parce que la famille ne peut pas compter que sur le salaire de Jean-Marc, les allocations familiales majorées et les aides récurrentes de la mutuelle et ponctuelles de l’AVIQ"surtout quand on veut leur offrir le meilleur même si on a un très bon système de santé en Belgique". Il y a par exemple un centre de rééducation intensive spécialisé à Barcelone où Samaël a passé une semaine"et où on a même pu offrir une semaine à Cassia pour travailler son équilibre et sa motricité fine, grâce aux bénéfices du premier souper de l’ASBL et aux dons". Mais ce séjour a coûté 7 000 € à la famille. Et, idéalement, il en faudrait deux par an pour observer des améliorations significatives. Samaël a aussi besoin d’un wc adapté. Et ses besoins matériels, médicaux, alternatifs… continueront de grandir avec lui, comme ceux de sa sœur.

www.cap-able.be, Cap’Able ASBL sur Facebook, cap.able.asbl@gmail.com et 0477/46 77 34.