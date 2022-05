Berloz : les enfants enseignent à quoi sert le 112

Ils ont notamment imaginé, réalisé et se sont mis en scène dans de courts films afin d’enseigner aux autres enfants dans quelle situation on peut appeler le 112. "Ils ont filmé et joué les rôles eux-mêmes et réalisé un film continu avec six scènes" , explique Christine Matagne, l’animatrice. Le film a été projeté dans les locaux de la maison communale et sera publié sur la page Facebook du CCE. "Ils sont très impliqués, super motivés, plein d’idées et investis" , estime encore l’animatrice.

"C’est important qu’ils s’intéressent à ce genre de sujets , a ajouté la bourgmestre Béatrice Moureau. Pour leur âge, ils ont beaucoup de maturité."

Bientôt aussi un conseil des jeunes?

Les autorités communales envisagent désormais de lancer un conseil communal des jeunes car il se trouve que certains membres sortants du CCE ont manifesté leur intérêt de prolonger l’aventure. "On attend de voir le résultat en juin d’une enquête qu’on a lancée et qui devrait nous donner une idée des besoins des jeunes dans la commune" , termine la bourgmestre.

Cette initiation 112 n’est pas le seul projet sur lequel les 13jeunes du CCE se penchent. Dans les prochaines semaines, des affiches de sensibilisation incitant les gens à ne plus jeter leurs déchets au bord des routes vont être placées. Des imprimeurs ont répondu à l’appel. Les enfants ont également eu l’idée de fabriquer un « banc des copains » avec des palettes pour mettre dans la cour d’une école, afin de briser l’isolement. Autre projet concrétisé: une boîte à livres avec l’aide d’une école à Herstal.