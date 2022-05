Affluence record pour la balade gourmande

Ce week-end a eu lieu la 3eédition de la balade gourmande des Amis du Champagne, un comité de 17membres créé l’année du jumelage avec Verzenay. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le succès est inattendu. Les organisateurs ont comptabilisé 170couverts pour le barbecue de midi près de l’église Saint-Victor et 286marcheurs le matin, dont 21enfants. À titre de comparaison, la première édition avait rassemblé 150participants à la salle La Berle. "Et on aurait pu atteindre les 300 si le soleil avait été de la partie , regrette un peu la présidente du comité, Sonia Roppe, malgré tout heureuse de l’engouement autour de l’événement. On veut que ce soit une balade entre famille et entre amis, que les gens partagent un moment convivial et à un prix démocratique de 5€. Cette année, on était trop juste pour la fête du champagne, c’est pourquoi on a opté pour la balade gourmande."