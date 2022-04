Berloz | Tout le conseil s’était abstenu sur un point: que va-t-il se passer?

Majorité et opposition sur la même longueur d’onde

Cette année, les élus IC de la majorité ont présenté leur décision d’adhérer au marché "Bornes électriques" de la Province de Liège. Mais voilà, lors du dernier conseil communal berlozien du mercredi 30 mars, l’opposition a fait part de ses réflexions. Le collège et les conseillers communaux de la majorité ont écouté et les ont entendues. À tel point qu’eux aussi se sont abstenus lors du vote. L’opposition et la majorité sur la même longueur d’onde… Une première à Berloz.

«Le vote est nul»

Dès cet instant, tout le monde s’est regardé et s’est posé la question de savoir quelle est la législation en vigueur lorsque tant la majorité que l’opposition s’abstiennent. Qu’est-ce qui se passe alors? Voici la réponse du cabinet du ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon. "Un vote a bien eu lieu, explique-t-on au cabinet. Mais, il s’avère que celui-ci est nul, étant donné que tout le monde s’est abstenu. Le point sera donc reproposé au vote lors du prochain conseil communal."