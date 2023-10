Musique folk et celte à Anthisnes: une programmation de haut vol pour la Nuit de la Samaïn le 28 octobre (vidéos)

Le public sera tout d’abord invité par le groupe An Erminig à un voyage musical vers la Bretagne traditionnelle. "Ce sont des musiciens allemands qui sont amoureux de la Bretagne depuis 30 ans et qui font de la musique traditionnelle aussi bien que les Bretons. Ceux-ci les reconnaissent même comme groupe de référence. Le groupe était présent aux Anthinoises en 2002 et il voulait revenir."

Le public plongera ensuite dans les sagas nordiques et la mythologie viking en compagnie d’Erlendis. "C’est un super groupe bruxellois spécialisé dans la musique scandinave. Avec eux, on part à la découverte des légendes et des histoires du Nord."

Pour clôturer la soirée, c’est une formation renommée qui montera sur scène: Hot Spoons, un excellent trio folk originaire d’Irlande. "Les trois musiciens (un accordéoniste, un violoniste et un guitariste) sont des pointures dans leur domaine avec déjà une longue carrière derrière eux. Ils proposent une musique festive et énergique."

Pour ajouter à l’ambiance, la grande salle de l’Avouerie sera décorée sur le thème celtique et folk. Des dégustations de bières artisanales et de la petite restauration achèveront de faire de cette soirée un moment de découvertes musicales et de convivialité. "On pourra même déguster des sandwichs au sanglier…"

Cette soirée s’adresse à un public de mélomane et aux amateurs de musique folk et de culture celtique. Elle attire chaque année du monde. "Attention, le nombre de places est limité. On conseille de prendre les préventes. Le site internet affichera quand c’est complet", souligne le président. L’événement s’inscrit dans le cadre des Nuits de l’Avouerie, ces soirées thématiques de concerts organisées deux fois par an à l’Avouerie d’Anthisnes.

Samedi 28 octobre dès 19h (19 h 30: premier concert) au château de L’Avouerie d’Anthisnes. Entrée: 25 €. www.facebook.com/LesAnthinoises. 0474/38 62 40