Une cérémonie d’hommage dans le bois de Stepennes, à Anthisnes, pour se souvenir des combats de 1944

En ce 1er octobre, le comité de la Régionale Ourthe-Amblève du Front de l’Indépendance et l’administration communale organisaient une cérémonie de commémoration. Après l’accueil des délégations d’ambassades et des personnalités à la salle communale, le cortège, composé des représentants politiques, des comités et des personnalités s’est dirigé vers le monument aux morts de la commune, à la stèle Maurice Legendre située au cimetière, au monument érigé au bois de Stepennes et à la stèle de Nicolas Compère (1er résistant fusillé par les Allemands dans le bois), pour y déposer des fleurs. Le bourgmestre Marc Tarabella a ensuite prononcé un discours devant le monument dédié aux résistants belges, soldats américains et partisans russes. "Nous sommes ici pour célébrer ces combats conjoints. Nous sommes attachés aux valeurs de démocratie, de la liberté et nous souhaitons être présents dans les manifestations patriotiques telles que par exemple le devoir de mémoire au niveau des jeunes générations. Dans ce cadre, cette année, nous sommes allés à Auschwitz avec une vingtaine de jeunes de la commune, âgés de 16 à 22 ans. Ils seront passeurs de mémoire. C’est important de montrer vraiment le résultat des régimes totalitaires. Même si la démocratie est loin d’être parfaite, elle reste quand même le moins mauvais des régimes. En 1994, pour les 50 ans de la libération, un relief tout particulier a été donné à la mémoire par une série de manifestations. Anthisnes fut choisi comme étant un des 57 lieux en Belgique pour commémorer 57 mois d’occupation, suite à l’événement qui a eu lieu à Limont, le 8 septembre 1944, date à laquelle neuf GI’s américains perdirent la vie dans une embuscade. Un monument y a été érigé. En 2024, notre volonté est de travailler tous ensemble pour fêter à sa juste valeur les 80 ans de la libération de notre pays du joug de l’occupation allemande."