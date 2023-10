À Anthisnes, "Docteur trilobite" crée un temple pour ses petites bêtes fossilisées

Un peu moins d’une quinzaine d’exposants, dont certains venus de France et d’Autriche, étaient présents samedi et dimanche à Anthisnes pour proposer à la vente et à la découverte différents fossiles, dont certains s’échangent parfois pour plusieurs milliers d’euros. On y trouvait de tout: des plantes, des animaux marins, des poissons…