Bientôt des caméras de surveillance contre les dépôts sauvages à Anthisnes ? "Je suis viscéralement opposé à ce projet"

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que la proposition a rencontré plusieurs opposants. À commencer par Blaise Agnelo (CIM) . "Je trouve qu’installer de telles caméras constitue un glissement dangereux, détaille le conseiller de l’opposition. Ne pourrait-on pas renforcer le travail en amont ?"

Réponse du bourgmestre: "Le travail en amont, on le fait. Mais il y a des gens à qui on n’arrivera jamais à faire entendre raison. C’est ceux-là qu’on veut coincer. Et puis, on n’est pas en Chine. On ne va pas installer 250 caméras avec reconnaissance faciale."

Pol Wotquenne, "viscéralement opposé"

Du côté de la majorité, l’idée ne fait pas non plus l’unanimité. En plus de s’inquiéter de l’aspect pratico-pratique, "combien vont coûter ces caméras ? Qui va les entretenir ?", interroge Pol Wotquenne, qui se dit de toute façon "viscéralement opposé au projet. On est en train de tresser la corde avec laquelle on va pendre nos enfants et nos petits-enfants, s’exprime-t-il. Et puis, je doute de l’efficacité d’une telle solution. La preuve, une enquête réalisée par un centre de recherche français a révélé que ce système ne fonctionnait pas bien."

Le dernier à s’être exprimé sur cette question est Francis Hourant. "Je suis opposé au projet pour une question de principe, pour des raisons de protection de la démocratie, avance le président du conseil. On est en train de laisser entrer l’intelligence artificielle dans nos vies. C’est à la fois la meilleure et la pire des choses." Mais ce dernier n’a pas non plus l’intention de voter contre le point, car "j’aimerais avoir un rapport extrêmement détaillé du chef de corps".

Normalement, ce rapport, ils l’auront. Car le conseil a approuvé le point à l’exception de Francis Hourant, qui s’est donc abstenu et de Blaise Agnelo et Pol Wotquenne qui ont voté "contre".