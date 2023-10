Le deuxième salon "Bien Vieillir" se tient ce samedi à Anthisnes

La deuxième édition du salon est programmée ce samedi 7 octobre à la salle communale d’Anthisnes. Des stands d’information et des animations aborderont la thématique de l’isolement social et donneront aux aînés et leur entourage des pistes de solutions pour le contrer. "C’est ouvert à tous, aux aînés mais aussi à leur famille, à leurs proches, qu’ils soient d’Anthisnes ou du Condroz."

Durant toute la journée, les visiteurs pourront rencontrer les intervenants des services qui s’occupent des aînés dans la région: Altéo, Enéo, Solidaris, Télé-service du Condroz, PCS du Condroz, La Teignouse, Réunion Féminine, Tricot Solidaire, GAL Pays des condruses, My seniors… "L’idée, c’est d’avoir une vitrine de tout ce qui est proposé aux seniors comme activités." Les aînés pourront d’ailleurs en tester plusieurs, notamment des vélos électriques et des triporteurs. "Il existe un projet de prêt de vélos électriques au GAL Pays des Condruses ainsi qu’un projet de balade en triporteur. L’occasion de tester… On peut faire appel à ces services de manière individuelle, sur simple demande. Que ce soit pour un aîné ou pour sa famille qui voudrait organiser une balade." Des initiations au yoga, au pilate, à la gym douce, à la sophrologie et au chant seront aussi proposées. "C’est une journée à la fois informative et conviviale. L’année passée, nous avions compté 150 personnes, c’était un beau succès", conclut l’assistante de vie.

Samedi 7 octobre, dès 9h (petit-déjeuner santé offert) à la salle Communale d’Anthisnes, rue du Centre 25. Entrée gratuite. Bar et sandwichs durant la journée. Café et eau offerts. En cas de soucis de mobilité, prise en charge gratuite par le T’Condruses. lnformations et réservations: 04/383 99 80